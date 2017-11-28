Во Всемирной федерации рок-н-ролла назвали Катерину Тихонову дочерью Путина

Вице-президент Всемирной конфедерации рок-н-ролла по правовым вопросам Манфред Мохаб назвал Катерину Тихонову дочерью российского президента Владимира Путина, сообщает Reuters.

Сообщения о том, что Катерина Тихонова — глава фонда «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика»), спортсменка и функционер Всемирной конфедерации рок-н-ролла — является дочерью российского лидера, появлялись и прежде, однако ни Тихонова или ее представители, ни Кремль не подтверждали, что она имеет отношение к Путину.

Мохаб в ответ на вопрос, знал ли он о том, что Тихонова – дочь Путина, ответил: «Да. Я знаю ее, конечно». Когда Мохаба спросили об этом повторно, он кивнул головой и ответил: «Да».



Напомним, Reuters и Bloomberg называют Тихонову младшей дочерью Путина. По данным Reuters, она замужем за Кириллом Шамаловым — сыном друга Путина Николая Шамалова.