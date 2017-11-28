В Киеве перечислили готовые к объединению с Россией украинские регионы

Заместитель министра по вопросам беженцев украинского правительства Георгий Тука назвал предложение отдать Донбасс России неприемлемым, поскольку если Украина смирится с потерей отчужденных территорий, она может потерять и другие области, сообщает «Укринформ».

«Я считаю, что это абсолютно неприемлемо и, с моей точки зрения, вообще опасно. Потому что есть такое понятие, как вектор силы. Если сейчас со стороны России этот вектор силы направлен именно на Донбасс, то как только будет снижение напряжения на той территории, то совершенно ошибочная точка зрения, что на этом все закончится. Этот вектор силы будет направлен в другое направление нашей Родины», — сказал Тука.

Он предположил, что вслед за Донбассом России могут отойти Херсонская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Закарпатская области.

Ранее Георгий Тука заявлял, что агенты Кремля присутствуют на всей территории Украины.

«Они есть везде, они есть в СМИ, они есть во властных структурах, в правоохранительных органах, в людях, которые позиционируют себя как общественные деятели, в неправительственных общественных организациях», — подчеркнул он.