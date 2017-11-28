Волкер рассказал о целях Трампа на Украине

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Politico заявил, что целью президента Дональда Трампа является разрешение конфликта на Украине и возвращение территорий самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

«Я знаю, так как напрямую от президента слышал, чего он хочет. Он хочет установить мир, чтобы этот [конфликт] разрешился, он хочет увидеть, что Украина вернула себе свои территории. Это предельно ясно», — сказал Волкер.

Он также назвал перспективы примирения тусклыми и заявил, что на 80% уверен в том, что через год все еще будут продолжаться боевые действия. По подсчетам Волкера, с начала боевых действий в Донбассе погибли более 10 тысяч человек.

По мнению Курта Волкера, состоявшаяся 13 ноября в Белграде встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым была шагом назад, так как «русские снова вернулись к своему первоначальному предложению» о размещении охранной миссии ООН в Донбассе. Тем не менее, он назвал Суркова «полезным собеседником. Волкер также усмотрел «проблески надежды» и предположил, что российский президент Владимир Путин действительно готов к выходу из украинского «тупика».

Владислав Сурков ранее сообщал, что на встрече 13 ноября из предложенных США 29 абзацев приемлемыми были только три.