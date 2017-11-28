Путин учредил День волонтера

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в России Дня волонтера. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что решение об учреждении нового праздника было принято в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН 40/212 от 17 декабря 1985 года об объявлении 5 декабря Международным днем добровольцев во имя экономического и социального развития.

День волонтера будет отмечаться в России также 5 декабря.