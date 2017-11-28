С космодрома Восточный запустили вторую ракету

С космодрома Восточный в Амурской области — самого «молодого» российского космодрома — совершен второй в его истории пуск, сообщает РБК.

В 14:41 по местному времени (8:41 мск) с Восточного стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со студенческим спутником «Бауманец-2» и наноспутниками российских и иностранных заказчиков («LEO Vantage», «AISSat», «IDEA», «SEAM»).

Напомним, первый пуск с космодрома Восточный был совершен в апреле 2016 года. Хотя с первого раза пуск не удался, впоследствии ракета-носитель «Союз 2.1а» успешно вывела на орбиту три спутника: «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218.