«ВымпелКом» возглавит топ-менеджер из МТС

Шелль Мортен Йонсен покинет пост гендиректора компании «ВымпелКом» 9 января 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Его место 10 января займет бывший вице-президент по стратегии и маркетингу МТС Василь Лацанич, контракт с которым заключен до 31 декабря 2020 года.

Лацанич руководил стратегией и маркетингом в МТС пять лет, до 2016 года. С 2001 года он возглавлял украинское отделение компании.

В конце июня 2017 года Лацанич стал топ-менеджером совместного гонконгского предприятия, принадлежащего «ВымпелКому». Собеседник РБК сообщил, что отработав там полгода, Василь Лацанич возглавит «ВымпелКом».

«Такая схема связана с условиями текущего контракта Лацанича, который ограничивает работу на прямых конкурентов на определенный срок», — объяснил источник РБК.