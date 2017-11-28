В суде по делу Улюкаева взвесили сумку с 2 млн долларов

В ходе следственного эксперимента, проведенного в Замоскворецком суде Москвы, выяснилось, что сумка с двумя миллионами долларов, по версии следствия полученными в качестве взятки экс-министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым, весила почти 22 кг. Об этом сообщает РБК.

Вопрос веса сумки неоднократно поднимался самим подсудимым и свидетелями по делу, поэтому прокурор Борис Непорожный попросил о проведении эксперимента.

«Я прошу на судебном заседании провести следственный эксперимент. Это имеет значение для уголовного дела», — сказал Непорожный.

Ранее Алексей Улюкаев утверждал, что сумка весила около 15 кг и он думал, что в ней находится подаренное ему вино.