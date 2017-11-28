Экс-главком российской группировки в Сирии получил новое назначение

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего командующего российской группировкой в Сирии генерал-полковника Александра Журавлева главой Восточного военного округа, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Как рассказал замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков, указ был подписан еще 22 ноября. 28 ноября Булгаков вручил Журавлеву штандарт ВВО.

Представитель Минобороны отметил, что генерал-полковник Журавлев зарекомендовал себя как опытный и умелый руководитель и организатор, он побывал на всех командно-штабных должностях, начиная с комбата и заканчивая замначальника Генштаба ВС.

Кроме того, Булгаков подчеркнул: «На всех порученных участках он добивался успеха. Глубокое, специальное знание, нестандартное мышление, владение современными приемами руководства войсками позволили ему, командуя группировкой войск в Сирийской Арабской Республике, добиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом и передать имеющийся у него боевой опыт руководству вооруженных сил Сирии».