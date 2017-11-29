В Google Play нашли кравшие аккаунты «ВКонтакте» приложения

В «Лаборатории Касперского» обнаружили в Google Play 85 вредоносных приложений, которые крали данные пользователей для входа в соцсеть «ВКонтакте». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Обнаружить приложения удалось в октябре и ноябре этого года. Все они были удалены из магазина.

Приложения представляли собой дополнения к сервисам «ВКонтакте» (для скачивания или прослушивания музыки или отслеживания посетителей страницы). Все они требовали ввода логина и пароля от социальной сети. Стоит отметить, что некоторые мошеннические приложения были крайне популярны, одно из них было установлено свыше миллиона раз, еще семь – от 10 до 100 тысяч раз, девять – от тысячи до 10 тысяч раз.

Впоследствии многие пользователи замечали, что оказывались подписаны на неизвестные группы и страницы. Эксперты сделали вывод, что вредоносные приложения использовали, в основном, для раскрутки.