ВС разрешил требовать компенсацию от курящих на балконе

Верховный суд позволил гражданам, которые испытывают неудобства из-за сигаретного дыма, требовать компенсацию морального вреда от курящих на балконе соседей. Об этом сообщает РАПСИ.

«Граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей», — отметили в суде.

По мнению суда, граждане могут курить таким образом, «чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям».

Соответствующее решение было принято после жалобы жителя Новосибирска, который в течение двух лет пытался через суд запретить соседу курить на балконе и требовал от ответчика компенсацию в 250 тысяч рублей. ВС признал, что в законодательстве нет возможности запретить собственнику курить на балконе, но есть право требовать компенсацию за сигаретный дым. Суд постановил, что истец имеет право на компенсацию в 5 тысяч рублей.