Взломавший Yahoo канадский хакер назвал себя агентом ФСБ

Канадский хакер Карим Баратов, обвиненный американскими властями во взломе сервера электронной почты Yahoo, на судебном процессе в Сан-Франциско признал свою вину, говорится в сообщении, которое опубликовано на официальном сайте министерства юстиции США.

Гражданин Канады сообщил, что осуществлял «хакерскую деятельность» не по собственной инициативе, а «от имени и по поручению своих сообщников из ФСБ». По словам Каримова, он лично атаковал свыше 11 тысяч электронных ящиков почтового сервиса Yahoo.

Приговор хакеру пока не вынесен, его, предположительно, огласят на слушаниях, запланированных на 20 февраля.

Следствие полагает, что Баратов связан с двумя ранее обвиненными в атаке на Yahoo сотрудниками ФСБ – Дмитрием Докучаевым (он арестован в РФ по делу о государственной измене) и его непосредственным руководителем Игорем Сущиным.

Помимо Баратова, в деле о взломе почты Yahoo есть еще один фигурант-хакер – Алексей Белан, который включен США в список самых разыскиваемых киберпреступников, но находится в России «под защитой властей». Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, о причастности Федеральной службы безопасности к атакам на серверы Yahoo «абсолютно не может идти речи».