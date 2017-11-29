Курс биткоина приблизился к новой отметке в 11 тысяч долларов

В ходе торгов 29 ноября стоимость биткоина приблизилась к новой исторической отметке в 11 тысяч долларов. Криптовалюта торговалась на уровне 10825 долларов. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Впоследствии курс на торгах упал до 10124 долларов.

Стоит отметить, что в ноябре курс биткоина сначала превысил отметку в 7000 долларов, к середине месяца - в 8000, и, наконец, 26 ноября он пробил отметку в 9000 долларов.

Как предположили в хедж-фонде Fortress, в конце 2018 года криптовалюта может достигнуть стоимости в 40 тысяч долларов.