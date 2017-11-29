Курс биткоина преодолел отметку в 11 тысяч долларов

В ходе торгов курс биткоина превысил отметку в 11 тысяч долларов.Во время торгов стоимость криптовалюты поднялась до 11342 долларов, а затем опустилась 11198 долларов.

Сегодня утром он приближался к этой отметке и составлял 10825 долларов, однако впоследствии снизился и торговался на уровне 10124 долларов.

Всего, по данным ресурса CoinDesk, за сегодняшний день биткоин подорожал более чем на 1200 долларов. Лишь за 12 часов до этого его курс преодолел отметку в 10 тысяч долларов.

Напомним, отметку в 9000 долларов курс биткоина преодолел 26 ноября. С начала ноября биткоин достиг отметки в 7000 долларов и продолжил дорожать, не считая небольшого падения в середине месяца.