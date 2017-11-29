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29 ноября 2017, 18:53
Краснодарский край мобильные приложения Роскомнадзор суды

BlaBlaCar оказался под угрозой запрета в России

BlaBlaCar
BlaBlaCar
strana.ua

Райсуд Краснодарского края после иска прокуратуры наложил запрет на распространение сведений о совместных поездках на автомобилях через сервис BlaBlaCar. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Иск был подан после жалобы ассоциации «Региональный автотранспортный союз (РАС)», которая обвинила BlaBlaCar в организации регулярных нелегальных коммерческих перевозок.

Российский оператор сервиса BlaBlaCar в лице ООО «Комьюто Рус» намерен обжаловать вердикт, пока он не вступил в силу. Там отмечают, что автовладельцы-пользователи BlaBlaCar не оказывают услуг такси и не получают прибыли.

Однако, если решение суда оспорить не удастся, то Роскомнадзор обязан будет заблокировать доступ к ресурсу BlaBlaCar на всей территории России.

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