Минтранс пообещал пустить все поезда в обход Украины к концу года

Министр транспорта Максим Соколов пообещал, что все российские поезда до конца 2017 года будет следовать по новому железнодорожному маршруту в обход Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«До конца этого года это направление заработает в полном объеме, и мы полностью переведем движение поездов в соответствии с нормативным графиком», — отметил министр.

О запуске РЖД пассажирских поездов в обход Украины стало известно в ноябре. Ранее, в сентябре, по новому участку запустили грузовые составы.

Предполагается, что по новому участку пойдут поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер и в обратном направлении.