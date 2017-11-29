Песков рассказал о подготовке пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил ход подготовки к традиционной ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего, по его словам, на аккредитацию на мероприятие пришло около тысячи заявок.

«Много иностранных СМИ, самые активные у нас получается японские представители СМИ, много немцев, американцев, китайцев», — пояснил Песков.

От российских СМИ пришло 754 заявки.