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29 ноября 2017, 10:41
банковский сектор Центробанк

ЦБ назначил Фонд консолидации банковского сектора управлять «Открытием»

Офис банка "Открытие"
Офис банка "Открытие"
Пресс-служба банка "Открытие"

Центробанк РФ передал банк «ФК «Открытие» в ведение временной администрации из ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (УК ФКБС) с целью ускорить завершение «процедуры по докапитализации банка» и его выведения «в режим соблюдения общих регулятивных требований Банка россии», говорится в сообщении ЦБ РФ.

Временная администрация в лице УК ФКБС наделяется полномочиями на проведение корпоративных процедур, урегулирующих обязательства «Открытия» перед кредиторами, изменение уставного капитала ФК и формирование органов управления банком.

До сихх пор временную администрацию в «Открытии» возглавлял начальник службы текущего банковского надзора Центробанка Сергей Шевченко, а в ее состав входили сотрудники ЦБ и ВТБ 24. Отметим, что глава последнего Михаил Задорнов, как предполагают в Банке России, в скором времени возьмет «Открытие» под свое руководство и приведет туда часть штата ВТБ 24.

Напомним, Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) создан Центробанком специально для санации ФК «Открытие» в конце августа и в дальнейшем будет использоваться в рамках реализации нового механизма санирования российских кредитных организаций – с непосредственным участием самого ЦБ в этих мероприятиях. Этот механизм предполагает изменение порядка выделения средств на оздоровление санируемого банка – вместо креитов инвесторам деньги пойдут напрямую в его капитал через ФКБС.

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