Казанским полицейским дали условные сроки за смертельную пытку

Суд вынес приговор четырем бывшим полицейским, признанным виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, условные приговоры.

Речь идет о Сергее Петикине, его брате Алексее Петикине и бывших коллегах Эдуарде Болгарове и Олеге Бачурове – экс-сотрудниках отдела казанской полиции № 4 «Юдино», где задержанный Павел Дроздов скончался после избиения и пытки «ласточкой». Пятый участник пыток – участковый Андрей Маркунин – покончил с собой весной 2012 года, когда правозащитники обнародовали видеозапись с последними минутами жизни задержанного (остальные четверо тогда уволились со службы).

Сергей Петикин, которого следствие назвало руководителем пыточного процесса, получил четыре года условно. Алексей Петикин, Болгаров и Бачуров приговорены каждый к трем с половиной годам, также условно, передает Русская служба ВВС. Все четверо отказались признать свою вину.

Приговор будет обжалован как слишком мягкий, заявили правозащитники из организации «Зона права», которые представляли в суде семью умершего от пыток Дроздова.

Изначально следователи четырежды отказывались возбуждать дело – до тех пор, пока не была опубликована видеозапись пытки, потом расследование длилось пять лет, и было три попытки его пресечь. До суда дело дошло только благодаря брату Дроздова, обратившемуся с жалобой в ЕСПЧ.

Павел Дроздов работал заместителем директора Казанского техникума железнодорожного транспорта. Его задержали в феврале 2012 года и доставили в отдел полиции «Юдино». Там пятеро сотрудников избили задержанного, после чего уложили на живот, связав руки и ноги за спиной. «Этот вид пыток широко распространен в полиции России, поскольку не оставляет телесных повреждений. В такой позе у человека происходит растяжение связок суставов рук и ног, оказывается давление на позвоночник, что причиняет сильную физическую боль», — поясняет юрист «Зоны права» Андрей Сучков. После 15 минут применения «ласточки» Дроздов скончался.