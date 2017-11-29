Житель Карелии обязал Навального вернуть через суд его взнос на кампанию

Савеловский районный суд Москвы по требованию жителя Карелии Михаила Костенко постановил вернуть 50 тысяч рублей, пожертвованных им на предвыборную кампанию политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Медиазона».

Ответчик должен вернуть Костенко 50 100 рублей, а также возместить расходы по оплате госпошлины в размере 1703 рублей.

Сторону ответчика представлял глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков.

Истец заявлял, что он перечислил деньги на кампанию Навального в августе, но потом усомнился в законности его деятельности. «Истец узнал, что Навальный имеет непогашенную судимость и в соответствии с законом не может принимать участие в президентских выборах. Кроме того, сомнения вызвал факт неоднократных поездок Навального за границу при отсутствии трудовой деятельности», – пояснил его адвокат Илья Ремесло в комментарии РАПСИ.

Волков же заявлял о том, что Костенко вернут деньги, сразу после подачи им иска. Он считает это пожертвование провокацией с целью подачи иска.