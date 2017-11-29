Обвиняемый в заговоре черногорский политик рассказал о «соучастии» Кадырова

Один из лидеров черногорской оппозиции Милан Кнежевич, которого на родине обвиняют в организации государственного переворота, объяснил, как в деле могло появиться имя главы Чечни Рамзана Кадырова. В эфире российского телеканала «Дождь» оппозиционер предположил, что подозрения следователей связаны с визитом его соратников в Чеченскую республику.

«Мы были в январе 2017 года в официальном визите в Чеченской республике. Мы там говорили о сотрудничестве между Чечней и одним муниципалитетом, где живут мусульмане. Мы считаем, что этот наш официальный визит и был поводом к тому, что спецсвидетель и госпрокурор говорят о шаге Москвы в госперевороте», – заявил Кнежевич.

Таким образом он прокомментировал появившиеся сегодня сведения о том, что один из свидетелей по делу о попытке госпереворота в Черногории обвинил Кадырова в финансировании агитации за смену власти: якобы чеченский лидер передавал «серьезные деньги» некому черногорскому муфтию, чтобы тот убеждал прихожан в необходимости изменить государственный строй. Свидетель в документах по делу проходит как «Эдия», а имя муфтия вообще не называется.

Кнежевич отметил, что упомянутый им визит черногорской оппозиции в Чечню состоялся на три месяца позже, чем расследуемая попытка государственного переворота, которая имела место в октябре 2016 года.