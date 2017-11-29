Порошенко подписал закон о двойном Рождестве

Украинский лидер Петр Порошенко подписал сегодня закон о двойном праздновании Рождества Христова в стране – 25 декабря (католическое) и 7 января (православное). Об этом сам президент сообщил на своей странице в Facebook.

«Украина празднует Рождество Христово 7 января и 25 декабря. Подписал соответствующий закон», — написал Порошенко в социальной сети.

По словам секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, подписанный президентом закон позволит отойти от «российских имперских стандартов».

Напомним, в середине ноября этот закон был принят Верховной радой: «за» проголосовали 238 народных депутатов (для положительного решения по документу было необходимо минимум 226 голосов).

В пояснительной записке авторы законопроекта, одним из которых стал депутат Павел Унгурян, напомнили, что около трети жителей Украины, исповедуя протестантизм и католичество, отмечают Рождество 25 декабря, поэтому целесообразно сделать этот день государственным выходным – раз уж 7 января (православное и старообрядческое Рождество) таковым является.

Тот же закон лишает статуса государственного выходного дня 2 мая: теперь День международной солидарности трудящихся на Украине будет отмечаться только 1 мая.