Крымчане лишились незаконно полученных российских паспортов

МВД РФ обнародовало статистику изъятия вторых паспортов у жителей полуострова Крым, которые повторно оформили удостоверения личности, уже получив их до этого в других регионах страны. В общей сложности, после вхождения Крыма в состав РФ местные жители получили более 2 млн паспортов.

Информацию об изъятии 1224 «дублей» у крымчан публикует «Медуза». Кроме того, сотрудники полиции изъяли у жителей республики 77 паспортов, выданных гражданам, не проживавшим там на момент воссоединения с Россией (18 марта 2014 года), и 239 паспортов, которые были «необоснованно выданы по другим причинам».

В МВД обещали разъяснить порядок получения российского гражданства по закону для тех, кто лишился паспорта по итогам проверок.

Отчет правоохранительного ведомства об изъятии паспортов у крымчан появился вскоре после того, как омбудсмен Татьяна Москалькова выступила с жалобой на большое количество лишенных российского гражданства жителей полуострова. Из слов уполномоченной по защите прав человека при президенте РФ стало известно об изъятии паспортов у тех, кто фактически не проживал в Крыму в марте 2014 года. В эту категорию попали бывшие жители Луганской и Донецкой областей Украины, переехавшие в Крым после начала военных действий на востоке страны и до образования самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Еще одна проблема, связанная с вхождением полуострова в состав РФ, – это кредиты, взятые крымчанами в украинских банках (чьи филиалы ранее находились в Крыму и прекратили работу после его присоединения к России). Сегодня Госсовет республики утвердил закон о порядке их списания.

Согласно этому документу, полностью списываются все долги, на момент воссоединения Крыма с РФ не превышавшие 5 млн рублей в любой валюте по курсу ЦБ на 18 марта 2014 года.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов на его заседании пояснил, что в тексте закона перечислены категории заемщиков, получающих право на реструктуризацию долгов перед укараинскими банками, – неработающие пенсионеры, опекуны одного и более несовершеннолетних детей, приходящиеся родственниками ветеранам боевых действий или несовершеннолетним лицам, а также граждане, имеющие на иждивении одного и более несовершеннолетних детей и воспитывающие их без второго родителя.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что новый закон о кредитах касается 200 тысяч жителей полуострова.