Посольство РФ ответило Госдепу на критику закона о СМИ-иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление Госдепартамента США по принятому в РФ закону о СМИ-иноагентах, назвав его «очередным примером двойных стандартов» и «попыткой перевернуть все с ног на голову в теме иностранных агентов».

Дипломаты отметили, что Вашингтон «считает возможным подвергать российские СМИ агрессивным нападкам, выдвигать против них беспочвенные и абсурдные обвинения», а сам при этом ждет в ответ «готовности создавать американским СМИ максимально комфортные условия работы», цитирует комментарий посольства «Интерфакс».

Логику американских властей дипломаты назвали бесперспективной, но при этом заявили, что по-прежнему «не поздно все исправить», остановив «предложенную Вашингтоном игру с нулевым результатом», – а именно остановив преследования российских СМИ.

В посольстве подчеркнули, что в РФ закон о СМИ-иноагентах был принят лишь «после многочисленных предупреждений американской стороне не предпринимать ограничительных мер в отношении наших СМИ» – но она «в очередной раз продемонстрировала, что привыкла слушать только себя».

В заявлении Госдепартамента по внесению поправок в российский закон о средствах массовой информации выражается беспокойство по поводу угрозы, которую они представляют для свободы слова в РФ, и содержится призыв «не использовать это законодательство для ограничения свободы СМИ».

Посольство РФ в США в ответ уточнило, что в законе идет речь о СМИ, распространяющих информацию с призывами «к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационных материалах иностранной или международной НПО, деятельность которой признана нежелательной на территории России» – и Москва «весьма серьезно относится к подобным нарушениям, в отличие от США».

Отдельным примером в заявлении посольства приведен украинский экстремистский сайт «Миротворец», публикующий личные данные граждан, которых его редакция считает угрожающими национальной безопасности и интересам Украины. Он в настоящее время работает на американских серверах, и США до сих пор не ответили на официальный запрос РФ о прекращении его деятельности.