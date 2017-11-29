Адвокат олимпийцев из РФ посетовал на недопуск к дневникам Родченкова

Адвокат обвиняемых в употреблении допинга российских олимпийцев Филипп Берч заявил, что защита не получала доступа к дневнику бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, передает РБК.

«Единственное, что мы видели в рамках правовых процедур — отредактированную версию некоторых страниц, где были переведены несколько абзацев. Как мы понимаем, Родченков предоставил свой дневник газетам и СМИ. Я видел статью The New York Times. В рамках правовых процедур нам не обеспечили доступ к дневнику Родченкова», — сказал Берч на пресс-конференции.

Упомянутый дневник, выдержки из которого опубликовала американская пресса, видела дисцплинарная комиссия МОК, пояснил адвокат российских спортсменов, назвав сложившуюся ситуацию «показателем изъянов в правовых процедурах».

В свою очередь, глава российской Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе сравнила список «Дюшес» из предполагаемых дневников Родченкова с составленным накануне сочинской Олимпиады-2014 списком потенциальных призеров.

«Каждая страна за некоторое время до ОИ подобные списки для себя делает, чтобы понимать, кто из спортсменов может принести медаль. Ничего нового, сенсационного для спортивного круга в этом нет», — пояснила Вяльбе. По ее словам, в российскую версию списка возможных медалистов из 20 лыжников, претендовавших на участие в Олимпиаде, вошли четыре-пять человек.

Ее «коллега» Александр Зубков, возглавляющий Федерацию бобслея, узнал о существовании списка «Дюшес» из доклада главы спецкомиссии WADA Макларена, а подробности – «из того, что говорится со слов Родченкова и упоминается в докладе Макларена, и то, что мы читаем в прессе».

Напомним, список «Дюшес» якобы содержит имена спорсменов, которые принимали допинговый коктейль, а сотрудники центра спортивной подготовки подменяли их допинг-пробы на чистые. Он появился в прессе с подачи бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Родченкова, ставшего основным информатором допинговой спецкомиссии WADA.

Международный олимпийский комитет (МОК) убежден в подлинности дневников Родченкова, из которых был взят список «Дюшес», и рассматривает их как возможный повод для отстранения российской сборной от участия в Олимпиаде-2018.