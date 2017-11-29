Капсулу с прахом Хворостовского доставили на родину

Капсулу с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского доставили в Красноярск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию края.

«Капсула доставлена в Красноярск. Родные уведомлены. Теперь будем ждать официальной церемонии», — заявили местные чиновники.

Стоит отметить, что сам Хворостовский завещал захоронить половину его праха в Москве,а вторую половину - на родине в Красноярске. Похороны в столице состоялись 28 ноября на Новодевичьем кладбище.