29 ноября 2017, 09:38
Капсулу с прахом Хворостовского доставили на родину
Капсулу с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского доставили в Красноярск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию края.
«Капсула доставлена в Красноярск. Родные уведомлены. Теперь будем ждать официальной церемонии», — заявили местные чиновники.
Стоит отметить, что сам Хворостовский завещал захоронить половину его праха в Москве,а вторую половину - на родине в Красноярске. Похороны в столице состоялись 28 ноября на Новодевичьем кладбище.
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