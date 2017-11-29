Путин раскрыл секрет своей энергичности

Президент Владимир Путин рассказал, что занятия спортом придают ему энергии, передает «Интерфакс».

Такое заявление президента прозвучало во время встречи с работниками ремонтно-экипировочного депо станции «Москва-Киевская».

«Есть такое слово "спорт", не путать со спиртом. Всего одна буква, но разница на самом деле колоссальная. Поэтому это вот один из секретов», — заявил Путин.

По словам президента, дополнительная энергия возникает тогда, когда человек нацелен на работу и чувствует отдачу: «Мне кажется, что это в любом деле, абсолютно — и в вашем, и в моем. Если человек нацелен на то, что он делает, если эта сфера деятельности, сама работа приносит удовлетворение, человек чувствует, что он добивается того, к чему стремится, чувствует отдачу и понимает, что это не только ему приятно этим заниматься, но и это польза для других людей — вот это все подстегивает».

Кроме того, президент назвал 2017 год удачным для страны, сообщает РИА Новости.

«Очень важно, что экономика наша вышла из рецессии. Год был удачный», — сказал Путин.