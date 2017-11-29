Открыта регистрация на Гайдаровский форум – 2018 в РАНХиГС

28 ноября открылась регистрация на IX Гайдаровский форум, который пройдет в Президентской академии с 16 по 18 января 2018 г. Все участники уже могут зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия gaidarforum.ru. Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Гайдаровский форум – это ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Мероприятие проводится с 2010 г. и объединяет экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты.

На площадках форума участники обсуждают важнейшие проблемы современности, наиболее актуальные вопросы социально-экономической сферы. Предстоящий форум в 2018 г. будет посвящен теме: «Россия и мир: цели и ценности».

В рамках Гайдаровского форума будут организованы панельные и экспертные дискуссии, круглые столы, семинары и лекции. Среди основных тем площадок: современные вызовы для государственного управления, внедрение проектной деятельности в органах власти, драйверы развития инноваций, новые вызовы для центральных банков, цифровое общество, санкции, 100-летие революции в России, доверие, барьеры и факторы успеха предпринимательства в России, кластерный подход в эпоху цифрового производства.

На сайте уже размещена архитектура программы предстоящего форума.

Участие в Гайдаровском форуме бесплатное, по предварительной регистрации.

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