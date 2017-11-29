ВБ рассказал об отсутствии роста доходов населения России

Всемирный банк представил доклад о российской экономике. Эксперты отметили положительную официальную экономическую статистику при отсутствии роста реальных доходов россиян.

Доходы граждан не только не начали расти, но и продолжили падать в последний год. В итоге процент экономически уязвимого населения вырос на 2 пункта. В данной категории оказались те, кто тратит меньше 10 долларов в день, в России этот показатель вырос до 53,7%, а как минимум 13,8% жителей страны тратят меньше 5 долларов в день.

Официальный уровень бедности снизился, так как прожиточный минимум получил медленный номинальный рост, и во втором полугодии уровень бедности сравнялся с показателями за 2016 год. (14,4%).

Безработица оказалась на историческом минимуме, упав до 5,1%. Минимальный уровень безработицы зафиксирован в Москве (1,3%), максимальный – в Республике Тыва (18,7%).

При росте реальных зарплат на 3,1% доходы падают. Пенсии, в целом, не изменились, доходы домохозяйств и предпринимателей продолжали падать.

По данным ВБ, рост ВВП составил десятые доли процента, и эти показатели меньше оценок Минэкономразвития. Как полагают эксперты, фактором роста ВВП для России станет потребительский спрос, в частности, при проведении ЧМ-2018 по футболу.