Instagram подвел итоги года

Социальная сеть Instagram озвучила итоги 2017 года. Об этом сообщает ТАСС.

Уже пятый раз подряд самым популярным в мире хештегом стал #love.

В топе-10 самых популярных городов в этом году первым оказался Нью-Йорк, а на второе место вышла Москва. Тройку замыкает Лондон, Санкт-Петербург оказался на седьмой строчке.

Самой популярной знаменитостью вновь названа певица Селена Гомес с более чем 130 млн подписчиков. За ней следуют певица Ариана Гранде и футболист Криштиану Роналду, у них по 115 млн подписчиков.

Кроме того, Роналду снял самое популярное видео в соцсети, где он с сыном едет за рулем Bugatti Chiron. Ролик набрал почти 20 млн просмотров.

Лидером по числу лайков к фото стала поп-звезда Бейонсе, которая сообщила, что ожидает рождения близнецов.

В российском сегменте Instagram лидирует телеведущая Ольга Бузова. Ее stories стали самыми просматриваемыми в России, а в мировом рейтинге они обогнали по популярности посты Ким Кардашьян.

Самым популярным домашним питомцем стал померанский шпиц Джифф из США. Его жизнью интересуются более 7 млн пользователей.