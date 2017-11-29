Министр Кадырова опроверг его встречу с обвиняемыми в черногорской «революции»

Министр по национальной политике, внешним связям и печати Чечни Джамбулат Умаров прокомментировал появившуюся сегодня в СМИ информацию о свидетеле по делу о попытке госпереворота в Черногории, который заявил о причастности к заговору чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Подозрения в его адрес Умаров назвал необоснованными, поскольку Кадыров «не имеет ни малейшего отношения к политическим процессам» Черногории, передает ТАСС. «К сожалению, подобные необоснованные и провокационные высказывания некоторых безответственных политиков в последнее время становятся печальной нормой», – посетовал чеченский министр.

Он рассказал о визите черногорской делегации, посетившей Чечню в начале нынешнего год. Ранее оппозиционер Милан Кнежевич, обвиняемый в причастности к организации госпереворота, предположил, что эта поездка и вызвала подозрения у следователей. С Кадыровым европейские гости не встречались – он поручил их принимать Умарову. «Эти встречи не имели официального статуса, однако были очень полезными для обеих сторон. Личной встречи с Рамзаном Кадыровым не было в связи с загруженностью», – заверил чеченский министр.

По словам Умарова, в ходе визита с черногорской делегацией обсуждались «вопросы обмена опытом в области борьбы с международным терроризмом» и «перспективы сотрудничества в сфере межконфессионального согласия».

Кнежевич отметил, что поездка в Чечню состоялась через три месяца после октября 2016 года (именно тогда, по мнению следователей, была осуществлена попытка государственного переворота в Черногории). Он и другой черногорский оппозиционер Андрия Мандич, которого также обвиняют в причастности к подготовке «революции», направили главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с уведомлением о том, что прокуроры считают чеченского лидера Рамзана Кадырова «спонсором» переворота: он якобы передавал «серьезные деньги» муфтию, который вел агитацию за смену власти и сотрудничество с оппозицией среди своих прихожан в Черногории.

В письме говорится, что сведениями о вовлеченности Кадырова в заговор поделился с прокурорами некий свидетель, фигурирующий в материалах дела как «Эдия». О муфтии, который якобы получал деньги из Чечни, вообще ничего не сообщается.