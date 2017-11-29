В документах по делу о госперевороте в Черногории возникло имя Кадырова

В письме обвиняемых в организации восстания в Черногории в 2016 году, направленном в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова, фигурирует имя главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на текст письма.

Письмо передали в посольство РФ лидеры черногорской оппозиции Милан Кнежевич и Андрия Мандрич. Их обвиняют в организации госпереворота. Оппозиционеры в письме попросили Лаврова оказать им поддержку.

Суд по делу о госперевороте идет с лета этого года. Как полагает обвинение, Кадыров призывал лидеров мусульманской общины Черногории оказывать помощь движению «Демфронт», чтобы сменить действующую власть.

«С прошлой недели в обвинительных актах на суде начало фигурировать имя Рамзана Кадырова. Это способ дискредитировать "Демфронт", который пытался налаживать экономическое и культурное сотрудничество с Чечней. Это попытка довести до конца сумасшедшую конспирологическую теорию о "российском следе" в черногорских выборах», —отметил лидер «Демфронта» Кнежевич в комментарии газете.

Напомним, что РФ подозревают в попытке госпереворота и покушения на экс-премьера Мило Джукановича во время выборов 16 октября 2016 года. По данным властей страны, организатором восстания стал бывший российский военный атташе в Польше Эдуард Шишмаков, который действовал под фамилией Широков, а сам является сотрудником российских спецслужб. МИД РФ эти обвинения отрицает.