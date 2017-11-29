РФ лишили последней бронзы Сочи-2014 в бобслее

Международный олимпийский комитет принял решение дисквалифицировать троих российских бобслеистов. В числе отстраненных от соревнований оказались Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, сообщается на сайте МОК.

Соответствующее решение было принято после перепроверки результатов анализов на допинг Олимпийских игр в Сочи. Все спортсмены дисквалифицированы пожизненно.

Таким образом, Касьянова, Пушкарева и Хузина лишили бронзовых медалей, обладателями которых они оказались после дисквалификации ранее пришедших к финишу спортсменов.

Теперь бронза в четверках по бобслею отойдет Великобритании, а в двойках — Латвии.