29 ноября 2017, 14:57
РФ лишили последней бронзы Сочи-2014 в бобслее
Международный олимпийский комитет принял решение дисквалифицировать троих российских бобслеистов. В числе отстраненных от соревнований оказались Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, сообщается на сайте МОК.
Соответствующее решение было принято после перепроверки результатов анализов на допинг Олимпийских игр в Сочи. Все спортсмены дисквалифицированы пожизненно.
Таким образом, Касьянова, Пушкарева и Хузина лишили бронзовых медалей, обладателями которых они оказались после дисквалификации ранее пришедших к финишу спортсменов.
Теперь бронза в четверках по бобслею отойдет Великобритании, а в двойках — Латвии.
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