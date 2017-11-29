ЦБ предложил ограничить темп роста займов россиянам

Центробанк предложит ограничить темпы роста выдачи кредитов физическим лицам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление зампреда ЦБ Василия Поздышева.

Зампред пояснил, что в этом году портфель кредитов физическим лицам вырос на 9,8%, в то время как портфель кредитов предприятиям нефинансового сектора — только на 2,9%.

«Такая динамика уже заставляет нас начинать думать о том, не стоит ли начать дополнительно ограничивать с точки зрения коэффициентов риска, повышения коэффициентов риска темпы роста кредитов физическим лицам. Нам бы хотелось видеть более сбалансированную структуру, более сбалансированный рост между двумя сегментами кредитования — предприятий и граждан», — отметил Поздышев.

Ранее в ЦБ уже выражали обеспокоенность ростом темпов выдачи необеспеченных кредитов. По данным< Национального бюро кредитных историй, за этот год объем кредитования составил более 1,55 трлн рублей, и это на 33,2% больше показателя девяти месяцев 2016 года.