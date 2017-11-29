«Роскосмос» описал возможную судьбу пропавшего спутника

Директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный Константин Чмаров заявил, что разгонный блок «Фрегат» с ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Восточный мог сгореть в атмосфере. Такое заявление прозвучало в интервью «Амур.инфо».

По словам Чмарова, сама ракета не упала, а ее составные части приземлились в запланированных районах, в том числе в Амурской области и Якутии. Однако местоположение космической головной части пока неизвестно. Чиновник предположил, что часть аппаратов могла сгореть, так как невозможно на такой скорости войти в атмосферу и остаться монолитным куском.

«Происходит рассеивание, разброс различных частей. Возможно, произошел взрыв в атмосфере, потому что сохраняются остатки горючего, кроме пыли и мелких осколков ничего не оседает», - отметил Чмаров.

Как отметил чиновник, все оборудование было застраховано.