Apple устранила ошибку в администрировании macOS

Apple сегодня выпустила обновление для операционной системы macOS High Sierra, которое позволяет справиться с ее уязвимостью - возможностью стать суперпользователем без ввода пароля. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Уязвимость была выявлена 28 ноября. Она позволяла активировать режим суперпользователя, который мог выполнять любые операции. Для этого было необходимо лишь ввести в требующем ввода логина и пароля диалоговом окне имя пользователя root и оставить пустым поле для пароля.

Отметим, что macOS High Sierra вышла лишь в сентябре 2017 года.