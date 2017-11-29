ГД предложили ввести миллионные штрафы для СМИ-иноагентов

В Госдуму поступил законопроект о специальных штрафах за нарушение порядка работы СМИ, которому присвоен статус иностранного агента. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Его авторами стали председатель комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава аналогичного комитета в Совете Федерации Андрей Клишас.

Согласно законопроекту, предполагается ввести штрафы как для самих иностранных СМИ, так и для российских юридических лиц в статусе иностранного агента, учредителями которых они являются.

Так, первичное нарушение закона об иностранных агентах предложено наказывать штрафом от 10 тысяч рублей для физических лиц до 500 тысяч — для юридических, а за повторное нарушение в течение года предложено взимать уже от 50 тысяч рублей для физических лиц до миллиона рублей — для юридических.

Кроме того, авторы предлагают наказывать за каждое последующее нарушение штрафом в 100 тысяч рублей или арестом до 15 суток для физических лиц и штрафом в размере 5 миллионов рублей — для юридических.

В случае принятия законопроект может вступить в силу с 1 января 2018 года.