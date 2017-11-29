Чайка предупредил о запрете на анонимность в мессенджерах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что с нового года анонимное использование мобильных мессенджеров запрещается, то есть «услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора».

По его словам, с 1 января 2018 года также вводится уголовное наказане «за неправомерный доступ к системам управления атомной и химической промышленности, энергетики, оборонно-промышленного комплекса и других стратегически важных отраслей», цитирует «Интерфакс» его выступление на 15-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Чайка высоко оценил эффективность «Единого автоматизированного реестра доменных имен», который используется для исполнения вступившего в силу с 1 ноября закона о запрете анонимайзерам на предоставление доступа к заблокированным ресурсам. В качестве примера генпрокурор привел материалы «о тактике ведения диверсионной деятельности, способах изготовления и применения взрывных устройств, оружия и другие», удаляемые из интернета по решениям судов на основе заявлений сотрудников прокуратуры.

«Все перечисленные мной меры в совокупности позволяют добиваться конкретных положительных результатов», – подытожил Юрий Чайка, напомнив, что на сегодняшний день российское уголовное законодательство предусматривает ответственность за киберпреступления по 17 статьям.