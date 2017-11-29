КНДР рассказала о боевых достоинствах своей новой ракеты

Посольство КНДР в России передало в СМИ текст заявления правительства республики по поводу состоявшегося испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». В документе говорится, что она оснащена оружейной системой, способной нести сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку.

«"Хвасон-15" является превосходной в тактических технических данных и технической характеристике системой оружия и представляет собой самую мощную межконтинентальную баллистическую ракету, достигнувшую окончательного этапа разработки системы ракетного оружия», – цитирует «Интерфакс» заявление, опубликованное северокорейским информационным агентством ЦТАК.

В сообщении особо подчеркивается, что «Хвасон-15» может быть использована для нанесения удара по любой части США.

Напомним, Южная Корея в ответ на испытательный пуск КНДР запустила собственную ракету – в учебных целях, максимально приближенных к боевым. Тем самым, как говорится в заявлении Сеула, республика продемонстрировала северному соседу в случае необходимости нанести удар.

Лидер КНДР между тем провозгласил состоявшееся испытание «Хвасона-15» историческим успехом и фактическим завершением северокорейской ядерной программы.