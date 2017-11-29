Хорватский генерал скончался после отравления ядом в Гааге

Хорватский генерал Слободан Праляк скончался вскоре после оглашения решения по апелляции Международным трибуналом в Гааге по бывшей Югославии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на хорватские СМИ.

Во время оглашения приговора экс-военный выпил яд. Он встал, и, выпив содержимое неизвестной бутылочки, сообщил судье о совершении попытки суицида. Сразу после этого оглашение приговора было остановлено.

Отметим, что Праляк совершил суицид, когда понял, что вынесенный в отношении него приговор за военные преступления останется неизменным. Генерал был приговорен к 20 годам лишения свободы.