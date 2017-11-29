В Гааге осужденный хорватский генерал выпил яд после оглашения приговора

Во время суда Международного трибунала по бывшей Югославии произошло непредвиденное - хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд после оглашения вердикта апелляционной инстанции. Об этом сообщает ВВС.

Генерал отравился после того, как стало известно, что суд оставил его приговор неизменным. Ранее Пральяка приговорили к 20 годам заключения.

Генерал выпил яд после того, как апелляционная инстанция утвердила приговор лидеру боснийских хорватов Ядранко Прличу, которому дали 25 лет. В результате слушания пришлось остановить.

Отметим, что Пральяк получил срок за военные преступления.