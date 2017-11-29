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29 ноября 2017, 14:51
биология медицина

Эфирное масло корицы помогает похудеть

Pixabay

Ученые из Института наук о жизни Мичиганского университета объяснили, почему корица помогает избавиться от излишнего жира. Эфирное масло, которое придает корице ее характерный аромат, активизирует метаболические процессы в адипоцитах – клетках жировой ткани – и стимулирует выделение тепла жировой тканью.

Эфирное масло корицы (циннамальдегид, коричный альдегид) было выделено еще в 1834 году французскими химиками Жаном-Батистом Дюма и Эженом-Мельхиором Пелиго, а в 1854 году итальянец Луиджи Кьоцца сумел синтезировать его в лаборатории. Недавно оно привлекло внимание ученых, когда эксперименты показали, что оно снижает риск ожирение и гипергликемии у лабораторных мышей. Но механизм этого действия оставался неясен.

Сейчас Цзюнь У (Jun Wu) и сотрудники ее лаборатории проверили действие коричного альдегида на жировую ткань человека. Они получили образцы ткани от добровольцев разного возраста, с разным индексом массы тела и принадлежащих к разным этническим группам. Когда клетки обрабатывали циннамальдегидом, отмечалось повышение экспрессии нескольких генов и ферментов, которые усиливают липидный обмен. Также начинали активнее работать белки Ucp1 (термогенин) и Fgf21 (фактор роста фибробластов 21). Оба они участвуют в процессе расщепления жира с выделением тепла. Чем активнее протекает этот процесс, тем больше жировой ткани теряет человек.

«Адипоциты обычно запасают энергию в виде липидов. Такое долговременное хранение было выгодным для наших далеких предков, у которых было гораздо меньше доступа к пище с высоким содержанием жира и, следовательно, гораздо большая потребность в жировых запасах, – говорят исследователи. – Такой жир затем может использоваться организмом при нехватке питания или при низких температурах, которые заставляют адипоциты превращать накопленную энергию в тепло». Подробнее о процессах обмена веществ в жировой ткани можно прочитать в специальных очерках «Белый и бурый» и «Куда девается жир».

Цзюнь У отмечает, что поскольку корица и давно используется в питании людей, пациентов будет сравнительно легко склонить к использованию нового метода борьбы с ожирением. В дальнейших исследованиях ученые намерены определить, как лучше применять коричный альдегид на практике, чтобы избежать возможных побочных эффектов.

Результаты исследование опубликованы в журнале Metabolism.

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