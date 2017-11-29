Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
29 ноября 2017, среда, 11:14
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
29 ноября 2017, 09:24
бионика химия

Создан искусственный аналог клеточного рецептора

Рецепторы анионов, которые создали ученые
Рецепторы анионов, которые создали ученые
РНФ / Иван Стойков

Российские ученые из Казанского федерального университета (КФУ) синтезировали синтетический аналог биологического рецептора (молекулы на поверхности клетки) анионов. Такая структура способна эффективно и избирательно связываться с отрицательно заряженными ионами, что позволяет использовать ее в качестве лекарственного и диагностического средства, а также при создании конструкций типа «электронный язык». Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ) и опубликована в Beilstein Journal of Organic Chemistry.

Ионы – заряженные частицы, образующиеся из атомов в результате потери или принятия электронов, – играют важную роль в физиологии клетки и организма в целом. В частности, любые нарушения, связанные с обменом анионов (частиц, имеющих отрицательный заряд), могут привести к серьезным заболеваниям, а потому медикам необходимо своевременно обнаруживать пагубные изменения их содержания. В этом могут помочь синтетические аналоги природных структур (биомиметики), взаимодействующие с целью, анионом, а потом передающие полученную информацию о концентрации, виде иона и прочее на компьютер.

«Развитие исследований в области анион-рецепторных биомиметиков направлено на создание синтетических аналогов природных соединений. Это во многом необходимо для более глубокого понимания ряда биологических процессов. Нами получены новые эффективные и избирательные, синтетические рецепторы анионов на основе тиакаликсаренов», – рассказывает профессор Казанского федерального университета Иван Стойков.

Тиакаликсарены – органические соединения с молекулой в форме чаши, центральная часть которой состоит из нескольких углеводородных колец, соединенных между собой атомами серы. Верхний обод представлен короткими разветвленными цепями из углерода и водорода, а в состав нижнего входят кислородсодержащие гидроксильные (связанные атомы водорода и кислорода) фрагменты. К последним в ходе химических реакций можно присоединить остатки сложных органических молекул, по-разному взаимодействующих с окружающими соединение веществами и потому определяющих свойства рецептора.

Так, в ходе работы в качестве остатков были использованы различные ацетамидные фрагменты – именно эти остатки сложных органических молекул и определили свойства рецепторов. Ученые проверяли, насколько хорошо новые рецепторы связываются с анионами, по изменению способности к поглощению, испусканию и отражению фотонов в ультрафиолетовом диапазоне. Оказалось, что исследуемые соединения эффективно связываются с ионами фтора, хлора, йода, брома, а также остатками азотной, фосфорной и уксусной кислот.

Однако более интересным открытием стало то, что синтезированные рецепторы в зависимости от своей формы (конформации) имеют разную избирательность к определенным видам ионов. Например, «чаша» в форме конуса охотнее взаимодействует с фтором, хлором, анионами уксусной и фосфорной кислот, тогда как частичный конус особо избирателен по отношению к иону фтора. Подобный результат свидетельствует о возможности применения различных конформаций производных тиакаликсарена в экспериментах и исследованиях, когда необходимо изучить содержание именно этих анионов.

«Синтезированные соединения могут найти практическое применение при разработке систем наподобие «электронного языка» – технологии, способной определить «вкус» образца, – новых материалов и диагностических конструкций. Разнообразие тиакаликсаренов, синтетически доступных и нетоксичных, делает их перспективными. В дальнейшем планируется получение структур с различным пространственным расположением боковых функциональных групп. Также будут получены материалы с функциями рецептора для систем доставки и дозирования лекарственных препаратов и создания новых улучшенных биосенсоров, где включены ферменты и ДНК, предназначенные для медицинской диагностики», – заключает Иван Стойков.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi автоматизация бизнеса Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография демократия дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура картография католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые научный юмор неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент Россотрудничество русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии эпидемиология этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.