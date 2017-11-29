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29 ноября 2017, 11:20
биология генетика

Шерсть снежного человека оказалась медвежьей

Гималайский медведь
Гималайский медведь
flowcomm/Flickr

Анализ ДНК позволил установить, что образцы шерсти, которые приписывали снежному человеку, на самом деле принадлежали медведям.

Исследование провела эволюционный биолог Шарлотта Линдквист (Charlotte Lindqvist) из Университета штата Нью-Йорк и ее коллеги. Они использовали девять доступных образцов. Среди них были зубы и несколько волос, полученных в Тибете еще в 1930-е годы, образец помета, хранящийся в музее знаменитого альпиниста Рейнхольда Месснера, шерсть, найденная недавно пастухом в Непале и кость ноги из одной из пещер Тибета. Также были взяты образцы, принадлежащие обитающим в Непале и Тибете гималайскому и тибетскому подвидам бурого медведя (Ursus arctos isabellinus) и (Ursus arctos pruinosus), гималайскому медведю (Ursus thibetanus). Из всех образцов была извлечена митохондриальная ДНК.

Восемь из девяти образцов, которые приписывались снежному человеку, оказались после проверки медвежьими, один принадлежал собаке. Шарлотта Линдквист напоминает, что недавно было проведено аналогичное исследование образцов шерсти, которые энтузиасты считали принадлежащими бигфуту – североамериканской “разновидности” снежного человека. Среди них оказались волосы медведей, лошадей, собак и некоторых других животных, и даже людей.

Исследование принесло и полезные для науки плоды. В нем впервые были секвенированы полные митохондриальные геномы двух подвидов бурого медведя. Это помогло ученым определить, насколько эти редкие подвиды отличаются от более распространенных бурых медведей, а также установить, как давно они отделились от общего предка.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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