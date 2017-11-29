СМИ узнали о возможном переносе третьего пуска с Восточного

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что 19 спутников, которые были запущены на орбиту на ракете «Союз-2.1б», стартовавшей с космодрома Восточный, упали в океан – вероятнее всего, в Атлантический.

«Учитывая причины, приведшие к невыведению аппаратов на расчетную орбиту, вся космическая головная часть уже упала в океан. Скорее всего, в Атлантический», — цитирует слова источника РИА Новости.

По его словам, из-за случившегося может буть отложен запланированный на 22 декабря следующий запуск с Восточного, потому что разгонный блок «Фрегат», скорее всего, вернут в НПО Лавочкина, где его изготовили. Для тестирования, расследования и устранения неполадок потребуется время, поэтому источник предполагает, что следующий пуск с космодрома состоится уже в следующем году.

На 22 декабря планировался запуск ракеты «Союз-2.1а» со спутниками «Канопус-В» №3 и №4, предназначенными для дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций. Они вместе с «Фрегатом» и головным обтекателем уже находятся на космодроме, где идет подготовка к старту.

Нынешний провальный пуск стал вторым в истории нового космодрома и прошел штатно. Однако специалисты, державшие под контролем выведение спутника «Метеор-М» на орбиту, спустя почти три часа после состоявшегося накануне запуска «Союза» сообщили об отсутствии телеметрии. Эту информацию впоследствии подтвердили в «Роскосмосе», добавив, что на орбиту не вышли все 19 запущенных спутников.

Вероятной причиной катастрофы стала нештатная ситуация в ходе работы разгонного блока. Расследование крушения ведет специальная государственная комиссия. Источник в ракетно-космической отрасли еще вчера предположил, что на случившемся мог сказаться «человеческий фактор».