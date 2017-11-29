29 ноября 2017, 13:05
В Подмосковье школьник ранил ножом одноклассника
В Высоковске Клинского района Московской области в местной школе № 1 подросток напал на одноклассника с ножом. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Как отметили в СК, школьник ранил одноклассника в шею. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Как, в свою очередь, отмечает «Московский комсомолец», все произошло в кабинете истории. Ссору спровоцировала личная неприязнь.
В настоящее время пострадавший 14-летний подросток госпитализирован, а нападавший задержан.
Следствию предстоит оценить действия сотрудников школы.
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