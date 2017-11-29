Ростовский штаб Собчак перед ее приездом навестила полиция

Штаб баллотирующейся в президенты журналистки Ксении Собчак, открытый в Ростове-на-Дону, сегодня посетил сотрудник полиции с собакой. Об этом сообщает Дождь со ссылкой на координатора штаба Анастасию Шевченко.

«С утра нас затопило, а потом пришла полиция. Сказали, что у них информация, что здесь будет массовое мероприятие, хотя это вообще-то помещение, мы не на улице проводим. Пришли с собакой, обследовали, искали оружие и боеприпасы», — отметила она.

По словам сотрудницы штаба, полицейский ничего не обнаружил и покинул помещение, предупредив, однако, что позднее в штаб придут другие сотрудники полиции.

Отметим, что сегодня должно состояться открытие штаба Собчак в Ростове. В нем примет участие и сама журналистка, которая проведет встречу с волонтерами и сторонниками. Кроме того, сегодня же в городе пройдет открытая встреча Собчак в отеле «Маринс Парк Отель».