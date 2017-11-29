Мосгорсуд встал на сторону «Соцгоспроекта» по иску к Навальному и ФБК

Московский городской суд подтвердил решение предыдущей инстанции – Люблинского суда Москвы – об удовлетворении иска фонда «Соцгоспроект» к оппозиционеру Алексею Навальному и его детищу – Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), передает «Интерфакс».

«Судом отказано в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Люблинского суда от 19 сентября», – цитирует агентство сообщение пресс-службы Мосгорсуда.

Речь шла о защите деловой репутации фонда от порочащих сведений, включенных в расследование ФБК. В нем, в частности, говорилось, что «Соцгоспроект», наблюдательным советом которого руководил однокурсник премьер-министра РФ Илья Елисеев, получил в подарок особняк с участком земли свыше 4 га в Одинцовском районе Московской области от бизнесмена Алишера Усманова.

В результате фонд потребовал от Навального и ФБК удалить из материалов расследования и их видеоверсии восемь фрагментов, которые, по мнению истца, порочат его деловую репутацию и не соответствуют действительности. В фильме, к примеру, утверждалось, что переданный «Соцгоспроекту» особняк являлся взяткой, фактически переданной Усмановым главе правительства РФ, а сам фонд в действительности не занимался реальной благотворительностью и входил в преступную схему.

Люблинский суд 31 мая постановил, что Алексей Навальный и ФБК должны в течение десяти дней опровергнуть оспоренные истцом сведения, опубликовав решение суда, и удалить соответствующие материалы расследования, включая видеоролики.

Ответчики обратились в Мосгорсуд, и тот пересмотрел решение, обязав их удалить только фрагменты видеоверсий расследования, а не ролики целиком, и продлив срок публикации опровержения до трех месяцев. Сегодняшнее решение Московского городского суда вводит в силу предыдущую версию, утвержденную Люблинским судом Москвы.