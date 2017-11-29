Кремль назвал провокацией пуск ракеты КНДР

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с осуждением действий Пхеньяна по запуску баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, очередной запуск ракеты — это провокационные действия, которые провоцируют дальнейший рост напряженности. И который отодвигает нас на момент начала урегулирования кризисной ситуации. Мы осуждаем этот пуск и надеемся, что всем соответствующим сторонам удастся сохранить спокойствие, столь необходимое для того, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию», — заявил Песков.

Кроме того, он отметил, что Москва не видит повода для оптимизма по осуществлению «дорожной карты» с целью разрешения ситуации вокруг КНДР. Ее реализацию ранее предложила Россия.

«Скажем так, пока нет повода для какого-то существенного оптимизма», — отметил Песков.