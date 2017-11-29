Назначен новый глава ВКС РФ

Новым главнокомандующим ВКС РФ назначен генерал-полковник Сергей Суровикин, возглавлявший российские войска в Сирии. Об этом сообщается в издании Минобороны «Красная звезда».

«Генерал-полковник Сергей Суровикин, ранее командовавший войсками ВВО и до настоящего времени возглавляющий российскую группировку войск в Сирии, назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами России», — сообщается в заметке издания.

Генерал-лейтенант Александр Лапин стал командующим войсками ЦВО, а его предшественник генерал-полковник Владимир Зарудницкий назначен начальником Военной академии Генштаба. Также состоялось назначение командующего войсками Восточного военного округа — им стал заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Александр Журавлев.