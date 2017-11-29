Татарский язык перестал быть обязательным в школах республики

Министерство образования РФ разработало учебный план для школ республики Татарстан, в котором изучение государственного татарского языка перестает быть обязательным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление прокурора республики Илдуса Нафикова.

По его словам, вариант учебного плана разрабатывался с учетом предложений властей Татарстана – в частности, чтобы на всей территории РФ государственные языки отдельных республик изучались школьниками не более 2 часов в неделю с письменного согласия родителей в сугубо добровольном порядке.

Выступая на заседании Госсовета Татарстана, Нафиков пояснил, что по итогам проведенной в школах республики проверки было выявлено «снижение объемов преподавания русского языка». Требованиям федеральных государственных стандартов на этот счет соответствовали только 24 общеобразовательных учебных учреждений из более 1,4 тысячи.

Кроме того, сообщил прокурор Татарстана, проверка обнаружила «нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка с навязыванием незаконных итоговых тестирований». Они, по словам Нафикова, влияли на перевод в 10-й класс и на средний бал аттестата.

На данный момент все республиканские школы, кроме одной, приняли меры к устранению нарушений, заверил прокурор.

Напомним, споры об обязательном изучении татарского языка в школах Татарстана проходили на протяжении нескольких последних месяцев. На прошлом заседании Государственного совета республики ее президент Рустам Минниханов и глава регионального Минобрнауки гарантировали, что после утверждения новых образовательных стандартов татарский язык останется обязательным для изучения в начальной и средней школе – но лишь в пределах двух часов еженедельно, а для старшей школы станет добровольным.